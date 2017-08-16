В Азербайджане столкнулись «Жигули» и «Мерседес», погибли 2 и пострадали 5 человек

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой человеческие жертвы, произошло в городе Лиман Лянкяранского района на юге Азербайджана, сообщает пресс-служба МЧС республики.
«В результате столкновения «Мерседеса» с «Жигулями» погибли два человека», - говорится в сообщении.
Погибшими являются водитель и пассажир автомобиля марки «ВАЗ 2107», сообщают местные СМИ.
Находившиеся в салоне «Мерседеса» пять человек пострадали.
ДТП произошло по причине появления на проезжей части дороги коровы. Объезжая ее, водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мерседес».
Р.Бабаев
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