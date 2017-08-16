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Происшествия 16.08.2017 11:25

В Азербайджане столкнулись «Жигули» и «Мерседес», погибли 2 и пострадали 5 человек

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой человеческие жертвы, произошло в городе Лиман Лянкяранского района на юге Азербайджана, сообщает пресс-служба МЧС республики.

«В результате столкновения «Мерседеса» с «Жигулями» погибли два человека», - говорится в сообщении.

Погибшими являются водитель и пассажир автомобиля марки «ВАЗ 2107», сообщают местные СМИ.

Находившиеся в салоне «Мерседеса» пять человек пострадали.

ДТП произошло по причине появления на проезжей части дороги коровы. Объезжая ее, водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мерседес».

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]