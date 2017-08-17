США ведут экономическую войну с Китаем - советник Трампа

В настоящее время идет экономическая война между Вашингтоном и Пекином, считает главный советник американского президента Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

"Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем", - заявил он в интервью изданию American Prospect.

Политик отметил, что китайцы "не стесняются говорить о том, что делают", и пишут об этом открыто.

По его словам, "один из нас через 25 или 30 лет станет гегемоном, и это будут они, если мы свернем со своего пути".