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Дальнее зарубежье 17.08.2017 09:50

США ведут экономическую войну с Китаем - советник Трампа

В настоящее время идет экономическая война между Вашингтоном и Пекином, считает главный советник американского президента Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

"Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем", - заявил он в интервью изданию American Prospect.

Политик отметил, что китайцы "не стесняются говорить о том, что делают", и пишут об этом открыто.

По его словам, "один из нас через 25 или 30 лет станет гегемоном, и это будут они, если мы свернем со своего пути".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕТНИК, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]