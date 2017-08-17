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Культура 17.08.2017 17:30

День рождения Муслима Магомаева отметили в Баку

Память Народного артиста СССР, выдающегося певца и композитора Муслима Магомаева почтена на Аллее почетного захоронения в четверг в Баку.

Отдать дань памяти и уважения артисту пришли вдова артиста - народная артистка СССР Тамара Синявская, посол РФ в Азербайджане Владимир Дорохин, заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев, представители общественности и деятели культуры.

Собравшиеся у могилы артиста отметили, что Муслим Магомаев был сыном двух народов. Он принадлежал как Азербайджану, так и России. Также была отмечена роль Муслима Магомаев в развитии вокального искусства страны.

В.Дорохин отметил роста интереса к творчеству Муслима Магомаева.

"Муслим, конечно, и сегодня очень сильно объединяет Россию и Азербайджан. Главное, что с течением времени это не уходит вниз, а как ни парадоксально развивается. Вы не можете себе представить, сколько сейчас на российском телевидении и каналах передач, посвященных этому юбилею. Старые фильмы крутят, новые создаются. Казалось бы, все про него рассказали, все передали, но все равно находятся новые и новые штрихи, и людям это интересно", - сказал агентству "Интерфакс-Азербайджан" В.Дорохин.

К могиле артиста были возложены цветы.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку.

Всесоюзная известность пришла после его выступления в Кремлевском дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства в 1962 году.

Первый сольный концерт Муслима Магомаева состоялся 10 ноября 1963 года в Концертном зале им. П.И.Чайковского.

В концертном репертуаре М.Магомаева было более 600 произведений (русские романсы, эстрадные и неаполитанские песни); он снялся в фильмах: «Низами», «Поет Муслим Магомаев» и «Москва в нотах». М.Магомаев - автор более 20 песен, музыки к фильмам и театральным спектаклям. Он также был автором и ведущим цикла телепередач о жизни и творчестве звезд мировой оперной и эстрадной сцены, в том числе американского певца Марио Ланца; написал книгу об этом певце.

Одной из последних песен Муслима Магомаева стала песня «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, записанная в марте 2007 года.

М.Магомаев награжден орденами Почета (2002), Трудового Красного Знамени (1971), Дружбы народов (1980), орденами Азербайджана "Истиглал" (2002) и "Шохрат" (1997), почетным знаком "За заслуги перед польской культурой", нагрудным знаком "Шахтерская слава" III степени. В 2004 году награжден орденом М.В.Ломоносова Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ. В 2005 году за выдающийся личный вклад в развитие культуры России удостоен Национальной премии имени Петра Великого. Является Кавалером ордена "Сердце Данко", присуждаемого за выдающиеся достижения в деле развития российской культуры.

М.Магомаев умер 25 октября 2008 года в Москве в возрасте 66 лет. Ежегодно в день рождения и день смерти певца на Родине М.Магомаева проходят мероприятия в память о великом певце.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАГОМАЕВ, ПАМЯТЬ, ДАНЬ


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