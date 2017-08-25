Спрос на куриные крылья в США подстегнул рост цен до рекорда

Спрос на куриные крылышки в США подстегнул рост оптовых цен до рекорда - более $2 за фунт - и улучшил финансовые показатели поставщиков птицы на американский рынок.

Однако в результате многим рестораном придется делать сложный выбор: повысить цены в меню, отказаться от агрессивных рекламных кампаний или уменьшить размер порций, пишет The Wall Street Journal.

Традиционно куриные крылышки - излюбленное блюдо завсегдатаев спортивных стадионов и диванных болельщиков, поэтому спрос на них усиливается осенью и не ослабевает до конца марта. Очередной сезон Национальной футбольной лиги (НФЛ) США стартует 7 сентября, Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - 4 октября, Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - в середине октября. Но, по словам аналитика NPD Бонни Риггс, рестораны и магазины уже встревожены тем, как они будут пополнять запасы и планировать меню.

В последние пару лет американские рестораны активно предлагали различные скидки на блюда из куриных крыльев для привлечения клиентов в условиях снижающейся посещаемости. Конкуренция привела к тому, что средняя порция крылышек в обычном ресторане (не фаст-фуд) в июне 2017 года была на 18% ниже, чем годом ранее - $7,23 против $8,85.

За 12 месяцев, завершившихся в июне, американцы съели более 1 млрд таких порций, подсчитали в NPD. А продажи замороженных куриных крылышек для домашнего употребления, по оценкам Nielsen, за тот же период выросли на 12% в объемном и на 15% в стоимостном выражении.

Оптовые цены на отборные куриные крылья с начала 2017 года выросли почти на 20%, до $2,09 за фунт в августе, свидетельствуют данные Urner Barry. Для небольших сетей цены могут составлять $2,90 за фунт и более против $1,80 за фунт в прошлом году, пишет The Washington Post.

И если финансовые результаты производителей курятины бьют все прогнозы Уолл-стрит, как, например, в случае Sanderson Farms Inc., то прибыль ресторанных сетей, в том числе "королей крыльев" Buffalo Wild Wings и Wingstop, снижается.

Куриные крылья долгие годы считались бросовым товаром, но неожиданно приобрели статус деликатеса. Из-за дефицита и высоких цен некоторые рестораны вынуждены идти на обман клиентов. Так, Buffalo Wild Wings по вторникам, когда на блюда из крыльев действует значительная скидка, предлагает посетителям "крылышки без кости", но на самом деле это полоски куриного филе, разделанные особым образом и обжаренные во фритюре, чтобы придать им сходство с искомым продуктом.