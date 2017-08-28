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Происшествия 28.08.2017 13:03

Иномарка перевернулась в Азербайджане, погибли два человека

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло в Бейлагане, сообщается в хронике происшествий МВД Азербайджана.

«Водитель автомобиля марки «Hyundai» Эльшад Талыбов не справился с управлением машины, в результате чего иномарка, наехав на электрический столб, перевернулась», - говорится в сообщении.

Водитель и пассажир Хикмет Махмудов погибли.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]