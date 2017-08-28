Иномарка перевернулась в Азербайджане, погибли два человека

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами произошло в Бейлагане, сообщается в хронике происшествий МВД Азербайджана.

«Водитель автомобиля марки «Hyundai» Эльшад Талыбов не справился с управлением машины, в результате чего иномарка, наехав на электрический столб, перевернулась», - говорится в сообщении.

Водитель и пассажир Хикмет Махмудов погибли.

Р.Бабаев