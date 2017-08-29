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Туризм 29.08.2017 12:50

Минтуризма потратит 678 тыс. манатов на разработку генпланов развития Губинской и Гусарской рекреационных зон

Министерство культуры и туризма Азербайджана потратит 677,9 тыс. манатов на разработку генпланов развития туристических и рекреационных зон в двух районах на севере страны, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Министерство культуры и туризма 25 августа подписало с компанией PGI Azerbaijan контракт на разработку генплана развития туристической и рекреационной зоны в Гусарском районе на сумму 398,9 тыс. манатов, в Губинском районе – на 279 тыс. манатов», - сообщили в правительстве.

Как сообщалось ранее, министерство в мае объявило тендер на отбор подрядчика для подготовки генплана развития Губинской и Гусарской туристических и рекреационных зон.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРИЗМ, ГЕНПЛАН, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]