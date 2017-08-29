Минтуризма потратит 678 тыс. манатов на разработку генпланов развития Губинской и Гусарской рекреационных зон

Министерство культуры и туризма Азербайджана потратит 677,9 тыс. манатов на разработку генпланов развития туристических и рекреационных зон в двух районах на севере страны, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Министерство культуры и туризма 25 августа подписало с компанией PGI Azerbaijan контракт на разработку генплана развития туристической и рекреационной зоны в Гусарском районе на сумму 398,9 тыс. манатов, в Губинском районе – на 279 тыс. манатов», - сообщили в правительстве.

Как сообщалось ранее, министерство в мае объявило тендер на отбор подрядчика для подготовки генплана развития Губинской и Гусарской туристических и рекреационных зон.

А.Ахундов