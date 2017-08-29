Раскрыто убийство, совершенное несколько месяцев назад в Азербайджане - Генпрокуратура

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли умышленное убийство, совершенное несколько месяцев назад в Кюрдамирском районе, говорится в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры республики.
«По подозрению в совершении преступления задержан трижды ранее судимый Рагим Мирзоев», - говорится в сообщении.
Уголовное дело по статье 120.1 «Умышленное убийство» УК АР было возбуждено по факту убийства 22 марта в своем доме жителя села Йеникенд Кюрдамирского района Намика Губатова.
Правоохранительные органы у задержанного Р.Мирзоева винтовку марки «ТОЗ-8», которым предположительно был убит Н.Губатов.
Р.Бабаев
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