Раскрыто убийство, совершенное несколько месяцев назад в Азербайджане - Генпрокуратура

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли умышленное убийство, совершенное несколько месяцев назад в Кюрдамирском районе, говорится в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры республики.

«По подозрению в совершении преступления задержан трижды ранее судимый Рагим Мирзоев», - говорится в сообщении.

Уголовное дело по статье 120.1 «Умышленное убийство» УК АР было возбуждено по факту убийства 22 марта в своем доме жителя села Йеникенд Кюрдамирского района Намика Губатова.

Правоохранительные органы у задержанного Р.Мирзоева винтовку марки «ТОЗ-8», которым предположительно был убит Н.Губатов.

Р.Бабаев