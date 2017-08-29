Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0367 RUR   0.0291 GBR   2.2017 TRY   0.4921

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.57 Brent   51.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 22° 32° 31 Авг 23° 34° 1 Сен 23° 34°

Происшествия 29.08.2017 16:50

Раскрыто убийство, совершенное несколько месяцев назад в Азербайджане - Генпрокуратура

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли умышленное убийство, совершенное несколько месяцев назад в Кюрдамирском районе, говорится в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры республики.

«По подозрению в совершении преступления задержан трижды ранее судимый Рагим Мирзоев», - говорится в сообщении.

Уголовное дело по статье 120.1 «Умышленное убийство» УК АР было возбуждено по факту убийства 22 марта в своем доме жителя села Йеникенд Кюрдамирского района Намика Губатова.

Правоохранительные органы у задержанного Р.Мирзоева винтовку марки «ТОЗ-8», которым предположительно был убит Н.Губатов.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УБИЙСТВО, РАСКРЫТИЕ, ПРОКУРАТУРА


Похожие новости


Правоохранительные органы раскрыли тройное убийство, совершенное на юге Азербайджана Убийство посла РФ в Турции не может быть оправдано – Администрация президента Азербайджана Осуждены убийцы азербайджанского журналиста Пожилые супруги стали жертвами страшного преступления Полиция раскрыла жестокое убийство женщины в Агджабеди Полиция и прокуратура Азербайджана раскрыли убийство полугодичной давности

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]