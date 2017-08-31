МОК обеспокоен плохой продажей билетов на зимнюю Олимпиаду - СМИ

Международный олимпийский комитет беспокоит, что на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчханге продано менее 30% билетов, сообщил портал insidethegames.

Показатель в 22,7% является самым низким в истории зимних Олимпийских игр на нынешнем этапе подготовки.

В Южной Корее продано только 4,85% билетов, хотя планировалось, что жители страны-хозяйки приобретут 70% всех билетов.

Всего на зимние игры 2018 года планируется продать 1,18 млн билетов, МОК ожидал, что 90% из них будут выкуплены заранее.

Организаторы ожидают роста продаж после того, как 5 сентября стартует второй этап он-лайн продаж билетов. Отмечается, что корейцы традиционно совершают покупки в последний момент.

Зимние олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.