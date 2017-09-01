Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Мусульмане всего мира отмечают в эту пятницу главный исламский праздник - день Жертвоприношения, в тюркской традиции называемый Курбан-байрам, а в арабском прочтении - Ид аль-Адха, который знаменует окончание хаджа и отмечается через 70 дней после Ураза-байрама, в память о жертвоприношении пророка Ибрагима.

Согласно Корану, архангел Джабраил явился к пророку Ибрагиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. В Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда упоминается старший сын - Исмаил. Ибрагим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Его сын, знавший о планах отца, не сопротивлялся, но молился и просил Аллаха о спасении, и, когда отец уже занес нож над сыном, Аллах остановил его руку, и вместо сына в жертву был принесен баран.

В день, предшествующий празднику, паломники, совершающие хадж к святым для мусульман местам Мекки и Медины, стоят на горе Арафат, при этом всем им предписан пост.

При праздновании Курбан-байрама мусульманам следует совершить полное омовение, надеть чистую и праздничную одежду. В мечети совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь. После службы приносится жертвенное животное, которым может быть баран, верблюд или корова. Его мясо съедают за общей трапезой, на которой может присутствовать любой мусульманин.