Шойгу связал освоение Арктики с обеспечением независимости России в будущем

Россия осваивает Арктику, чтобы гарантировать свою независимость, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Освоение Арктики - это гарантия независимости России завтра", - сказал С.Шойгу в пятницу в пансионе воспитанниц Минобороны РФ на мероприятии, посвященном началу учебного года.

Пансион воспитанниц министерства обороны РФ создан в 2008 году в рамках реализации "Стратегии социального развития Вооруженных сил". Он сформирован на базе бывшего факультета военных дирижеров при Московской консерватории.

Воспитанницами пансиона являются дочери военнослужащих из отдаленных военных гарнизонов, из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга.