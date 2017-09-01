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СНГ 01.09.2017 15:50

Шойгу связал освоение Арктики с обеспечением независимости России в будущем

Россия осваивает Арктику, чтобы гарантировать свою независимость, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Освоение Арктики - это гарантия независимости России завтра", - сказал С.Шойгу в пятницу в пансионе воспитанниц Минобороны РФ на мероприятии, посвященном началу учебного года.

Пансион воспитанниц министерства обороны РФ создан в 2008 году в рамках реализации "Стратегии социального развития Вооруженных сил". Он сформирован на базе бывшего факультета военных дирижеров при Московской консерватории.

Воспитанницами пансиона являются дочери военнослужащих из отдаленных военных гарнизонов, из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга.

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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, АРКТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]