Азеригаз за 8 месяцев газифицировал около 270 новостроек

Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-августе 2017 года газифицировало 266 многоэтажных жилых зданий, говорится в сообщении объединения.

"Таким образом, газом обеспечено 12,323 тыс. семей, проживающих в этих многоэтажных зданиях", - отмечается в сообщении.

В 2016 году "Азеригаз" газифицировал 397 многоэтажных жилых зданий.

"Азеригаз" газифицирует только те многоэтажные жилые здания, которые имеют полный пакет документов, свидетельствующих о принятии здания к эксплуатации.

А.Азизов