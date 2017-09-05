Лесные пожары на северо-западе Азербайджана взяты под контроль - МЧС

Возникший несколько дней назад пожар в лесной зоне близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых Габалинского района взят под контроль, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

«В результате неотложных и оперативных мероприятий, предпринимаемых в направлении тушения пожара на лесных территориях близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых Габалинского района, ситуация взяты под полный контроль. В настоящее время предпринимаются меры по тушению некоторых задымленных источников», - говорится в сообщении.

В тушении лесных пожаров, возникших 28 августа, задействованы личные составы и техника МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Исполнительной власти Габалинского района.

Р.Бабаев