Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0251 RUR   0.0294 GBR   2.2 TRY   0.4962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 31° Завтра 24° 32° 7 Сен 21° 31° 8 Сен 18° 27°

Экология 05.09.2017 17:08

Лесные пожары на северо-западе Азербайджана взяты под контроль - МЧС

Возникший несколько дней назад пожар в лесной зоне близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых Габалинского района взят под контроль, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

«В результате неотложных и оперативных мероприятий, предпринимаемых в направлении тушения пожара на лесных территориях близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых Габалинского района, ситуация взяты под полный контроль. В настоящее время предпринимаются меры по тушению некоторых задымленных источников», - говорится в сообщении.

В тушении лесных пожаров, возникших 28 августа, задействованы личные составы и техника МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Исполнительной власти Габалинского района.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛЕСА, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


Похожие новости


Пожар в лесном массиве на севере Азербайджана потушен - МЧС

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]