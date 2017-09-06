Путин призвал не загонять КНДР в угол

Санкционное давление на Пхеньян не поможет решить проблему КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно. Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол", - сказал В.Путин по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином.

"Сейчас, как никогда, всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности", - подчеркнул он.