Азербайджан отправил в Бангладеш 100 тонн помощи для беженцев из Мьянмы

Азербайджан в пятницу направил в Бангладеш 100 тонн гуманитарной помощи для беженцев рохинджа из Мьянмы.
Гуманитарная помощь отправлена по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Помощь включает 20 тонн сахарного песка, 20 тонн – муки, 10 тонн мясных консервов, 10 тонн макарон, 10 тонн вермишели, по 10 тонн кукурузного, подсолнечного масла и пастерилизованного молока", - сообщил журналистам в пятницу замминистра по чрезвычайным ситуациям Фаиг Тагизаде.
Как сообщалось, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а бирманские СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель более 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.
Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, в штате Ракхайн тлел многие годы.
Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.
По мнению ООН, эта народность является одним из самых притесняемых этнических меньшинств на планете.
Ф.Исазаде
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