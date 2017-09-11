Новая мощная вспышка на Солнце может вызвать магнитную бурю на Земле 12-13 сентября - казахстанские ученые

Новая мощная вспышка на Солнце, произошедшая в воскресенье, может задеть магнитосферу Земли и вызвать магнитную бурю 12-13 сентября, сообщил казахстанский Институт ионосферы.
"Вчера, 10 сентября, на Солнце произошла мощная вспышка, аналогичная вспышке, произошедшей 6 сентября. Наблюдался мощный выброс корональной массы, направленный, в основном, на запад, однако он может задеть магнитосферу Земли и вызвать магнитную бурю 12-13 сентября", - говорится в сообщении Института ионосферы, распространенном в понедельник.
"После вспышки на Солнце наблюдалось "солнечное цунами" - волна вещества, "прокатившаяся" по солнечному диску. Во время вспышки 10 сентября наблюдался мощный поток частиц высоких энергий, который был зарегистрирован не только на геостационарных орбитах, но и сетью наземных установок", - отмечают ученые.
В настоящее время специалисты наблюдают повышение уровня радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, "которое будет продолжаться в ближайшие дни".
"Поток частиц был настолько мощным, что частицы достигли уровня Земли, что наблюдается достаточно редко. Последнее подобное событие было зарегистрировано в январе 2014 г", - говорится в сообщении.
Ученые предупреждают, что во время таких событий резко увеличивается вероятность сбоя спутниковой электроники. "Космонавты на МКС и пассажиры авиалайнеров, трассы которых расположены на высоких широтах, могут получить дополнительную дозу облучения за счет частиц солнечного происхождения. Во время таких событий авиакомпаниям рекомендовано изменять авиатрассы на более низкоширотные, где поток частиц становится слабее", - указывается в сообщении.
ДТОО "Институт ионосферы" входит в состав АО "Национальный центр космических исследований и технологий" Аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Блогер Лапшин совершил попытку суицида под предлогом затянувшейся экстрадиции в Израиль – Пенитенциарная служба Азербайджана
Баку и Мадрид обсудили перспективы расширения отношений – МИД Азербайджана
В ПАСЕ в октябре пройдут обсуждения по функционированию демократических институтов в Азербайджане
Покупка полисов ОСАГО в Азербайджане со временем будет полностью переведена на безналичный расчет – ISB
Количество банкоматов в Азербайджане за 7 месяцев выросло на 2%, pos-терминалов - сократилось на 3%
Открытие ж/д Баку-Тбилиси-Карс намечено на конец октября – глава АЖД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Порошенко: причастные к прорыву границы Украины должны понести ответственность
Президент Порошенко обещал выполнить любое решение украинского суда по гражданству Саакашвили
Пять человек погибли при покушении на высокопоставленного афганского полицейского, сам он выжил
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»