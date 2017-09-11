Азербайджан применяет практику Asan Viza для туристов из 93 стран

Общее число стран, на которых распространяется система ASAN Viza в Азербайджане, составляет 93, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве культуры и спорта.

Как сообщалось ранее, портал «ASAN Visa» начал действовать с 10 января 2017 года.

"По итогам первого полугодия 2017 года, число стран, граждане которых могут обращаться за получением электронных виз через систему ASAN Viza, для въезда в Азербайджан достигло 93", - отметили в ведомстве.

В настоящее время подготовлен пакет предложений для дальнейшего облегчения процесса выдачи виз. "В частности, планируется увеличить число стран, охваченных электронной визой, на 35, систему получения визы в аэропортах - для граждан еще 10 стран, применения безвизового режима – еще для 39 стран. Это позволит стабилизировать и диверсифицировать турпоток в Азербайджан", - подчеркнули в ведомстве.

А.Азизов