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Туризм 11.09.2017 17:42

Азербайджан применяет практику Asan Viza для туристов из 93 стран

Общее число стран, на которых распространяется система ASAN Viza в Азербайджане, составляет 93, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве культуры и спорта.

Как сообщалось ранее, портал «ASAN Visa» начал действовать с 10 января 2017 года.

"По итогам первого полугодия 2017 года, число стран, граждане которых могут обращаться за получением электронных виз через систему ASAN Viza, для въезда в Азербайджан достигло 93", - отметили в ведомстве.

В настоящее время подготовлен пакет предложений для дальнейшего облегчения процесса выдачи виз. "В частности, планируется увеличить число стран, охваченных электронной визой, на 35, систему получения визы в аэропортах - для граждан еще 10 стран, применения безвизового режима – еще для 39 стран. Это позволит стабилизировать и диверсифицировать турпоток в Азербайджан", - подчеркнули в ведомстве.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ASAN, VISA, СТРАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]