Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0382 RUR   0.0295 GBR   2.2635 TRY   0.4961

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.23 Brent   54.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 21° 31° 15 Сен 21° 31° 16 Сен 19° 31°

Дальнее зарубежье 13.09.2017 15:13

Глава Еврокомиссии призвал учредить пост министра финансов ЕС

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Евросоюзу нужен свой министр финансов.

"ЕС необходим собственный министр финансов, способный использовать все механизмы Европейского Союза", - заявил он в среду во время программного выступления в Европарламенте в Страсбурге.

Такой министр, по его словам, должен быть одновременно заместителем председателя ЕК. По мнению Ж.-К.Юнкера, министр должен направлять работу Еврогруппы, объединяющей 19 стран, которые имеют совместную валюту.

Кроме того, он считает, что еврозоне нужен общий бюджет. "У нас не должно быть раздельного бюджета еврозоны, у нас должен быть сильный бюджет в рамках общего бюджета Евросоюза", - пояснил Ж.-К.Юнкер.

Он также отклонил идею президента Франции Эмманюэля Макрона сформировать отдельный парламент для стран еврозоны. "У еврозоны есть уже парламент, это - вы", - сказал Ж.-К.Юнкер, обращаясь к депутатам Европарламента.

Глава Еврокомиссии призвал ЕС к более быстрым решениям в налоговой сфере, предложив принимать касающиеся сферы налогов решения на уровне ЕС квалифицированным большинством голосов.

Он пообещал также внести предложение о преобразовании Европейского фонда вспомоществования (механизма стабилизации) в полноправный Европейский валютный фонд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, МИНФИН, ИНИЦИАТИВА


Похожие новости


Юнкер согласился с кандидатурой в члены ЕК от Болгарии Габриэль и хочет поручить ей цифровую экономику Слухи о назревающей отставке Юнкера не имеют под собой никаких оснований - представитель ЕК Еврокомиссия призвала страны ЕС к новым шагам в решении миграционного кризиса Еврокомиссия берет курс на максимальную прозрачность своих действий Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии Россия готова обновить свои отношения с Европейской комиссией нового состава - Чижов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]