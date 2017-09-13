Глава Еврокомиссии призвал учредить пост министра финансов ЕС

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Евросоюзу нужен свой министр финансов.

"ЕС необходим собственный министр финансов, способный использовать все механизмы Европейского Союза", - заявил он в среду во время программного выступления в Европарламенте в Страсбурге.

Такой министр, по его словам, должен быть одновременно заместителем председателя ЕК. По мнению Ж.-К.Юнкера, министр должен направлять работу Еврогруппы, объединяющей 19 стран, которые имеют совместную валюту.

Кроме того, он считает, что еврозоне нужен общий бюджет. "У нас не должно быть раздельного бюджета еврозоны, у нас должен быть сильный бюджет в рамках общего бюджета Евросоюза", - пояснил Ж.-К.Юнкер.

Он также отклонил идею президента Франции Эмманюэля Макрона сформировать отдельный парламент для стран еврозоны. "У еврозоны есть уже парламент, это - вы", - сказал Ж.-К.Юнкер, обращаясь к депутатам Европарламента.

Глава Еврокомиссии призвал ЕС к более быстрым решениям в налоговой сфере, предложив принимать касающиеся сферы налогов решения на уровне ЕС квалифицированным большинством голосов.

Он пообещал также внести предложение о преобразовании Европейского фонда вспомоществования (механизма стабилизации) в полноправный Европейский валютный фонд.