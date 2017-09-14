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Внешняя политика 14.09.2017 14:29

Алиев наградил Дадли орденом «Достлуг» за вклад в развитие сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил главного исполнительного директора BP Роберта Дадли орденом «Достлуг» (Дружба), сообщает сайт главы государства.

Р.Дадли награжден орденом "за заслуги в развитии плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и компанией BP".

Собеседники подчеркнули значимость подписанного в четверг в Баку нового контракт на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия до 2050 года. Было отмечено, что новый «Контракт века» имеет большую важность в двустороннем сотрудничестве.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, BP, НАГРАЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]