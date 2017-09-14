Алиев наградил Дадли орденом «Достлуг» за вклад в развитие сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил главного исполнительного директора BP Роберта Дадли орденом «Достлуг» (Дружба), сообщает сайт главы государства.

Р.Дадли награжден орденом "за заслуги в развитии плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и компанией BP".

Собеседники подчеркнули значимость подписанного в четверг в Баку нового контракт на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия до 2050 года. Было отмечено, что новый «Контракт века» имеет большую важность в двустороннем сотрудничестве.

Ф.Исазаде