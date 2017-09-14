США дополнительно выделят Грузии $20 млн для поддержки реформ

Правительство США окажет Грузии дополнительную финансовую помощь в размере $20 млн для осуществления проектов в сфере демократического управления и экономического развития страны.
Соответствующие изменения, внесенные в существующее грантовое соглашение сторон, обсудили на встрече в четверг первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и руководитель миссии Агентства международного развития США (USAID) в Грузии Дуглас Болл, сообщает пресс-служба Минфина республики.
"Три обновленных пункта соглашения включают в себя направления реформ, которые являются для Грузии приоритетными. Они касаются поддержки таких проектов, как "Инклюзивный и устойчивый экономический рост", "Демократический контроль, управление балансом и подотчетностью", а также "Рост, стабильность, интеграция и здоровое общество", - говорится в пресс-релизе.
В рамках обновленного соглашения запланированы конкретные мероприятия, которые будут способствовать внедрению универсальных стандартов ведения бизнеса и повышению конкурентоспособности в различных секторах экономики Грузии, а также помогут более эффективно управлять природными ресурсами и содействовать созданию ориентированных на рынок рабочих мест. Изменения, внесенные в документ, направлены также на интеграцию вынужденно перемещенных лиц, лиц с ограниченными возможностями и защиту прав человека.
В сообщении отмечается, что глава Минфина Грузии поблагодарил правительство США и USAID за помощь, оказываемую стране, отметив, что с 1992 года Грузия получила от американского правительства более $4 млрд, в том числе непосредственно от Агентства международного развития США более $1,5 млрд для поддержки реформ и осуществления разных проектов.
Азербайджан и Великобритания провели очередной этап межмидовских политических консультаций
Президент Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ
SOCAR и Statoil обсуждают перспективы совместной разработки структур Дан Улдузу и Ашрафи
Цены на нефть продолжают подъем 4-ую сессию подряд, Brent подорожала до $55,61 за баррель
Около 1 тыс. человек успешно прошли конкурс на право преподавательской деятельности в Азербайджане
Министр экономики Азербайджана выразил соболезнование в связи с кончиной верховного правителя Малайзии
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $307,5
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Банк ВТБ (Азербайджан) представляет обновленный «Кредит на образование»
Информация о проекте «Правил использования гражданских беспилотных летательных аппаратов»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»