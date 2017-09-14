США дополнительно выделят Грузии $20 млн для поддержки реформ

Правительство США окажет Грузии дополнительную финансовую помощь в размере $20 млн для осуществления проектов в сфере демократического управления и экономического развития страны.

Соответствующие изменения, внесенные в существующее грантовое соглашение сторон, обсудили на встрече в четверг первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и руководитель миссии Агентства международного развития США (USAID) в Грузии Дуглас Болл, сообщает пресс-служба Минфина республики.

"Три обновленных пункта соглашения включают в себя направления реформ, которые являются для Грузии приоритетными. Они касаются поддержки таких проектов, как "Инклюзивный и устойчивый экономический рост", "Демократический контроль, управление балансом и подотчетностью", а также "Рост, стабильность, интеграция и здоровое общество", - говорится в пресс-релизе.

В рамках обновленного соглашения запланированы конкретные мероприятия, которые будут способствовать внедрению универсальных стандартов ведения бизнеса и повышению конкурентоспособности в различных секторах экономики Грузии, а также помогут более эффективно управлять природными ресурсами и содействовать созданию ориентированных на рынок рабочих мест. Изменения, внесенные в документ, направлены также на интеграцию вынужденно перемещенных лиц, лиц с ограниченными возможностями и защиту прав человека.

В сообщении отмечается, что глава Минфина Грузии поблагодарил правительство США и USAID за помощь, оказываемую стране, отметив, что с 1992 года Грузия получила от американского правительства более $4 млрд, в том числе непосредственно от Агентства международного развития США более $1,5 млрд для поддержки реформ и осуществления разных проектов.