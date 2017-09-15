Действия КНДР угрожают безопасности международного сообщества - Могерини

Запуск Северной Кореей еще одной баллистической ракеты над Японией - это новая возмутительная провокация, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Безопасность ближайших соседей КНДР, более широкого региона и всего международного сообщества находится под угрозой. Нарушаются международные обязательства КНДР", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе.
Ф.Могерини подтвердила солидарность Европейского союза с народами Японии, Республики Корея и региона. Она сообщила о своем намерении связаться с главой МИД Японии, чтобы обсудить этот последний запуск и продолжить координировать совместные шаги.
"Европейский союз остается последовательным и единым в своей позиции: КНДР должна прекратить дальнейшие безрассудные провокации и полностью отказаться от своих ядерных боеприпасов и программ баллистических ракет поддающимся проверке и необратимым образом и немедленно прекратить все связанные с ними виды деятельности", - отмечается в документе.
"Единогласное решение лишь несколько дней назад Совета Безопасности ООН ввести новые санкции в отношении КНДР в качестве реакции на ее последние ядерные испытания показывает, что все международное сообщество едино в отношении того, как продвигаться вперед", - заявила Ф.Могерини.
Она отметила, что Европейский союз строго выполняет эту последнюю резолюцию СБ ООН. Кроме того, он намерен активно работать над тем, чтобы все меры ООН были полностью реализованы всем международным сообществом.
"Строгое применение санкций всеми имеет большое значение для того, чтобы они были эффективными", - подчеркнула глава европейской дипломатии.
При этом она указала на то, что хотя нынешние ограничительные меры Европейского союза в отношении КНДР уже являются самыми строгими, какие существуют, ЕС работает над своими автономными мерами в дополнение к решениям, принятым ООН.
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