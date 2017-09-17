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Происшествия 17.09.2017 14:25

Двое рабочих погибли, один пострадал при обрушении стены на стройке в Астане

В Астане в воскресенье произошло обрушение плит перекрытия и стены новостройки, погибли два человека, один госпитализирован.

Обрушение произошло в районе "Сарыарка" на новостройке по адресу Алаш, 25, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

"По обрушению в городе Астана: извлекли тело третьего пострадавшего. Итого погибло два человека и один госпитализирован", - сказал он.

Площадь обрушения устанавливается.

В ликвидации последствий задействованы подразделения Комитета по ЧС, Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, Центры медицины катастроф, Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СТРОЙКА, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]