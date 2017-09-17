Двое рабочих погибли, один пострадал при обрушении стены на стройке в Астане

В Астане в воскресенье произошло обрушение плит перекрытия и стены новостройки, погибли два человека, один госпитализирован.

Обрушение произошло в районе "Сарыарка" на новостройке по адресу Алаш, 25, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

"По обрушению в городе Астана: извлекли тело третьего пострадавшего. Итого погибло два человека и один госпитализирован", - сказал он.

Площадь обрушения устанавливается.

В ликвидации последствий задействованы подразделения Комитета по ЧС, Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, Центры медицины катастроф, Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда.