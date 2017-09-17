Черногорского футболиста застрелили во время тренировки

Черногорский вратарь Горан Ленац был застрелен во время тренировки вечером 16 сентября, сообщает Goal.com.
33-летний футболист занимался вместе с другом на базе клуба из первой лиги Черногории "Бокель", когда получил смертельное ранение в голову.
Игрока срочно госпитализировали, но спасти его врачам не удалось.
Местные СМИ сообщают, что в футболиста стрелял неизвестный злоумышленник, который хорошо знаком с местностью вокруг базы клуба, так как ему удалось быстро скрыться с места преступления, легко ориентируясь в темноте. Убегая, он совершил еще несколько выстрелов в воздух, чтобы отпугнуть потенциальных преследователей.
Г.Ленац завершил профессиональную карьеру в 2015 году, но продолжал поддерживать форму, тренируясь на базе "Бокеля".
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