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Спорт 17.09.2017 16:02

Черногорского футболиста застрелили во время тренировки

Черногорский вратарь Горан Ленац был застрелен во время тренировки вечером 16 сентября, сообщает Goal.com.

33-летний футболист занимался вместе с другом на базе клуба из первой лиги Черногории "Бокель", когда получил смертельное ранение в голову.

Игрока срочно госпитализировали, но спасти его врачам не удалось.

Местные СМИ сообщают, что в футболиста стрелял неизвестный злоумышленник, который хорошо знаком с местностью вокруг базы клуба, так как ему удалось быстро скрыться с места преступления, легко ориентируясь в темноте. Убегая, он совершил еще несколько выстрелов в воздух, чтобы отпугнуть потенциальных преследователей.

Г.Ленац завершил профессиональную карьеру в 2015 году, но продолжал поддерживать форму, тренируясь на базе "Бокеля".

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ФУТБОЛИСТ, УБИЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]