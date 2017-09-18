Президент Алиев прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблеи ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в работе 72-ой Генассамблеи ООН, сообщает сайт главы государства.

"Президент Ильхам Алиев с первой леди Мехрибан Алиевой прибыли в Нью-Йорк для участия в 72-ой сессии Генассамблеи ООН", - отмечается в информации.

А.Азизов