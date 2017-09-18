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Транспорт и связь 18.09.2017 15:00

Грузоперевозки в Азербайджане в январе-августе выросли на 2%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-августе 2017 года составил 150 млн 143,1 тыс. тонн, что на 1,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомитете по статистике.

По данным статистики, в отчетный период 2017 года объем ненефтяных грузоперевозок увеличился на 3,8% - до 113,7 млн тонн.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 81,5%, на долю госсектора – 18,5%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий в январе-августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 0,4%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 9 млн 440,5 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 3,9% меньше показателя января-августа 2016 года.

Морским транспортом республики за 8 месяцев 2017 года перевезено 5 млн 331,1 тыс. тонн различных грузов (рост на 52%), автомобильным транспортом – 96 млн 157,1 тыс. тонн (рост на 2,2%), воздушным – 104,9 тыс. тонн (рост на 6,1%).

По внутренним нефтепроводам в отчетный период транспортировано 28 млн 642,8 тыс. тонн нефти (спад на 4,7%). При этом 22 млн 473,4 тыс. тонн или 78,5% всего объема прокачки пришлось на нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В январе-августе 2017 года по нефтепроводу БТД транспортировано 4 млн 313,8 тыс. тонн транзитной нефти.

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

А.Азизов

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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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