Добыча газа с месторождения Абшерон в азербайджанском секторе Каспия ожидается в конце 2019г - SOCAR

Добыча газа с месторождения Абшерон в азербайджанском секторе Каспия ожидается в конце 2019 года, отметил первый вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде.

"В ноябре 2017 года Программа разработки на месторождении Абшерон будет представлена в SOCAR, добыча первого газа с месторождения запланирована на конец 2019 года", - пишет Х.Юсифзаде.

Первый вице-президент подчеркнул, что по итогам бурения первой разведочной скважины французская TOTAL в сентябре 2011 года подтвердила наличие на месторождении Абшерон значительных запасов газа, которые оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Он отметил, что с конца 2017 года будут продолжены работы по разведочному бурению на данном месторождении.

Ранее сообщалось, что первый этап разработки месторождения Абшерон включает бурение одной скважины на глубине воды 450 метров. Буровые работы начнутся в течение ближайших нескольких месяцев с использованием новой плавучей полупогружной буровой установки. Ожидаемый суточный дебит скважины составит 2 тыс. тонн конденсата и 4,3 млн кубометров газа.

В рамках первой фазы разработки месторождения предусматривается добыча 1,5 млрд. кубометров в год, в рамках второй фаза - 5-6 млрд. кубометров в год, что является пиковым уровнем добычи. Газ, добытый в рамках первой фазы, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.

SOCAR и TOTAL 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано 27 февраля 2009 года. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (40%), TOTAL (40% - оператор) и GDF Suez (20%). Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров.

Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

А.Азизов