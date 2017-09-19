Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19 пройдет в Баку - СМИ

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19 пройдет в Баку на стадионе "Олимпийский", сообщает испанское издание AS.

В борьбе за право провести решающий матч главного клубного турнира Европы столица Азербайджана опередила Мадрид. Планировалось, что в этом городе финал пройдет на стадионе "Метрополитано", где проводит домашние матчи местный клуб "Атлетико".

Вместимость бакинского стадиона "Олимпийский" составляет почти 70 тыс. зрителей.

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона (2017/18) пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский", вмещающем свыше 70 тыс. зрителей. AS напоминает, что Киев выиграл право провести финал турнира также у Мадрида.

В случае официального подтверждения выбора Баку местом проведения финала Лиги чемпионов, этот город станет третьим таковым на постсоветском пространстве после Москвы и Киева. В Москве финал проходил на стадионе "Лужники" в 2008 году. В решающем матче встречались английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Победителем – он определился в серии пенальти – стал МЮ.