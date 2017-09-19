ЕС видит в создании двух государств единственное решение палестинской проблемы - Могерини

Евросоюз видит единственный путь к решению палестинской проблемы в создании двух государств Израиля и Палестины, хотя и не считает этот путь легким, заявила в Нью-Йорке верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Брюссель призывает международное сообщество помочь сторонам конфликта вернуться к серьезным и содержательным переговорам, отметила она.
"Мы полны решимости работать вместе с Соединенными Штатами, с Организацией Объединенных Наций, с Российской Федерацией, в "квартете" и других форматах, с региональными партнерами, в том числе с нашими арабскими друзьями в рамках Арабской мирной инициативы", - сказала Ф.Могерини.
Текст ее речи на заседании Специального комитета по связям для координации международной помощи Палестине (AHLC) распространила во вторник пресс-служба Европейской внешнеполитической службы.
"Мы в Европейском союзе считаем, что нет реалистичной альтернативы решению путем создания двух государств", - подчеркнула Ф.Могерини, добавив, что это не просто идеологическая позиция, а уверенность, основанная на десятилетиях работы над проблемой.
ЕС не увидел условий или возможностей для соглашений по другим вариантам ближневосточного урегулирования, также заявила Ф.Могерини.
Она отметила, что эффективным инструментом на пути к созданию двух государств может стать "огромная финансовая поддержка, а также другие действия и инструменты" ЕС.
Центральным она назвала вопрос сектора Газа, потому что без его решения не может быть создания двух государств. На первое место она призвала поставить потребности населения, начиная с электроснабжения, и помочь Палестинской администрации взять на себя управление Западным Берегом и сектором Газа. В этом смысле она приветствовала дипломатические усилия Египта.
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