Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-июле увеличился на 26%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-июле 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 25,9%, - до 82,533 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $18 млн 33,1 тыс. (рост на 16% по сравнению с январем-июлем 2016 года)", - отметили в ведомстве.

За 7 месяцев 2017 года также в Азербайджан импортировано 219 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 71,6%) на сумму $40 млн 9,2 тыс. (рост на 99,5%).

Кроме этого, за отчетный период увеличился в 1,9 раза - до 71,227 тыс. единиц - импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $11 млн 664,6 тыс. (рост на 63,1%).

А.Азизов