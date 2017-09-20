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Дальнее зарубежье 20.09.2017 17:28

Трамп заявил, что Клинтоны не смогли помешать КНДР работать над ядерным оружием

Президент США Дональд Трамп предположил в среду, что экс-президент США Билл Клинтон и его супруга бывший госсекретарь страны Хиллари Клинтон косвенно виноваты в том, что КНДР продвинулась в разработке ядерного оружия.

"После того, как бывший госсекретарь и Билл позволили Северной Корее разрабатывать и создавать ядерное оружие, мутная Хиллари теперь критикует", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

Накануне Х.Клинтон, выступая в ТВ-шоу Стивена Кольбера The Late Show, прокомментировала речь Д.Трампа перед лидерами государств-членов ООН на Генассамблее, назвав ее "очень темной, опасной". Она заявила, что смотрела части его послания и пришла к выводу, что "это не то, что должен говорить лидер величайшей страны".

Кроме того, она раскритиковала Д.Трампа, назвавшего лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой", добавив, что надеялась на то, что президент США призовет страны к сотрудничеству, чтобы положить конец этой угрозе.

Во вторник Д.Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что будет готов "полностью уничтожить" КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для Америки или ее союзников. В то же время, он выразил надежду на то, что Пхеньян осознает необходимость отказа от ядерной программы.

Президент США уделил внимание и теме международного сотрудничества по КНДР. В частности, он поблагодарил Россию и Китай за поддержку ужесточения санкций против Северной Кореи.

"Однако нам предстоит сделать еще намного большее. Сейчас настало время, чтобы все страны изолировали режим Кима до тех пор, пока он не прекратит свое враждебное поведение", - подчеркнул Д.Трамп.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КЛИНТОН, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]