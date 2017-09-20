Финал Лиги Европы пройдет в Баку

Финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019 пройдет в Баку.

Об этом стало известно по итогам состоявшегося в среду в швейцарском Ньоне заседании Исполкома УЕФА.

Финал Лиги Европы состоится на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая 2019 года.

Победитель же Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019 определится в финальном поединке, который пройдет 1 июня на домашней арене мадридского «Атлетико» - «Ванда Метрополитано».

Суперкубок УЕФА будет разыгран в августе 2019 года на стамбульском стадионе «Водафон Парк».

Р.Бабаев