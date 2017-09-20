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Спорт 20.09.2017 19:43

Финал Лиги Европы пройдет в Баку

Финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019 пройдет в Баку.

Об этом стало известно по итогам состоявшегося в среду в швейцарском Ньоне заседании Исполкома УЕФА.

Финал Лиги Европы состоится на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая 2019 года.

Победитель же Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019 определится в финальном поединке, который пройдет 1 июня на домашней арене мадридского «Атлетико» - «Ванда Метрополитано».

Суперкубок УЕФА будет разыгран в августе 2019 года на стамбульском стадионе «Водафон Парк».

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЕФА, ЛИГА, ФИНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]