Финал Лиги Европы пройдет в Баку

Финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019 пройдет в Баку.
Об этом стало известно по итогам состоявшегося в среду в швейцарском Ньоне заседании Исполкома УЕФА.
Финал Лиги Европы состоится на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая 2019 года.
Победитель же Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019 определится в финальном поединке, который пройдет 1 июня на домашней арене мадридского «Атлетико» - «Ванда Метрополитано».
Суперкубок УЕФА будет разыгран в августе 2019 года на стамбульском стадионе «Водафон Парк».
Р.Бабаев
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