ЕС советует странам Балтии до лета 2018г договориться о способе синхронизации энергосистем с Европой

Прибалтийским странам следует до лета 2018 года договориться о способе синхронизации их энергосистем с энергосистемой континентальной Европы, если этого сделать не удастся, могут возникнуть сложности с выделением средств на этот проект со стороны Евросоюза, считает еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович.

Слова М.Шефчовича передает агентство BNS.

По его словам, договориться нужно до лета следующего года, чтобы успеть подготовиться к получению средств фонда CEF на 2019 год, кроме того, в 2019 году завершится срок полномочий Еврокомиссии, поэтому нужно успеть принять все необходимые решения еще до смены комиссаров.

"Почему так важно время, мы, комиссия, очень хотели бы помочь еще в этом законотворческом периоде, верю, что и Европарламент этого хочет. Таким образом, последний призыв для подачи проектов будет летом 2019 года. Поэтому мы бы хотели услышать решения об избранном способе синхронизации летом, чтобы этот проект можно было подготовить и начать процесс", - сказал М.Шефчович.

В свою очередь еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете заявил, что комиссия стремится "подготовить все домашние задания", поскольку синхронизация энергосистем балтийских стран - один из важнейших энергетических проектов ЕС.

"Очевидно, что это один из наиболее четких сигналов, который мы получили от Еврокомиссии. Это европейское финансирование, которое будет лишь теоретической возможностью, если не будет быстрого соглашения по синхронизации", - сказал BNS министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

М.Шевчович добавил, что Россия активно готовится к отключению балтийских стран от энергокольца БРЭЛЛ и интересуется этим процессом.

Как сообщалось ранее, страны Балтии и Польша в мае этого года достигли предварительной договоренности о синхронизации энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии с сетями континентальной Европы через Польшу. Но потом между сторонами возникли противоречия. Литва считает, что для синхронизации достаточно имеющейся смычки LitPol Link (Литва-Польша). В свою очередь, Латвия и Эстония придерживаются мнения, что для синхронизации необходимо не менее двух смычек Литва-Польша, чтобы система была надежной.

В проведенном Объединенным центром исследований Еврокомиссии исследовании говорится, что самым оптимальным вариантом является синхронизация через две смычки LitPol Link: в этом случае затраты на синхронизацию могут составить 770-960 млн евро, тогда как при одной смычке они составят 900 млн евро.

Балтийские страны и Польша решили подготовить еще одну оценку способов отключения от энергокольца БРЭЛЛ.

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон уже заявила, что Эстония будет ждать результатов нового исследования. При этом Минэнерго Литвы отмечает, что после состоявшейся 19 сентября беседы с представителями Еврокомиссии Эстония больше склонна к компромиссам по синхронизации.

В настоящее время энергосистемы России, Белоруссии и балтийских государств объединены в энергокольцо БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Литва-Латвия).