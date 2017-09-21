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Дальнее зарубежье 21.09.2017 19:35

КНР готова рассмотреть предложение стать наблюдателем на астанинских переговорах - спецпосланник по Сирии

Китай пока не получал официального приглашения подключиться к астанинскому процессу по Сирии в роли наблюдателя, но готов рассмотреть такое предложение, сообщил спецпосланник КНР по САР Се Сяоянь.

"Пока этого не произошло, но мы видели сообщения в СМИ, что высокопоставленные российские дипломаты выступали с таким предложением, заявляли, что новые наблюдатели могут быть приглашены", - сказал Се Сяоянь на пресс-конференции в Москве.

"Китай открыт к любым предложениям, которые служат продвижению мирного процесса (...) Если такое предложение (участвовать в переговорах а Астане в качестве наблюдателя - ИФ) поступит официально, оно получит положительный отклик", - сказал дипломат.

Он отметил, что Россия и Китай успешно взаимодействуют по сирийскому вопросу и Пекин готов продолжать диалог на различных площадках: как в Москве, так и в Женеве или Нью-Йорке (на площадках ООН). Спецпосланник добавил, что об интенсивности контактов между РФ и Китаем по сирийскому урегулированию свидетельствует и тот факт, что это его третий визит в Москву за год.

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Тэги: КИТАЙ, СИРИЯ, АСТАНА, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]