КНР готова рассмотреть предложение стать наблюдателем на астанинских переговорах - спецпосланник по Сирии

Китай пока не получал официального приглашения подключиться к астанинскому процессу по Сирии в роли наблюдателя, но готов рассмотреть такое предложение, сообщил спецпосланник КНР по САР Се Сяоянь.

"Пока этого не произошло, но мы видели сообщения в СМИ, что высокопоставленные российские дипломаты выступали с таким предложением, заявляли, что новые наблюдатели могут быть приглашены", - сказал Се Сяоянь на пресс-конференции в Москве.

"Китай открыт к любым предложениям, которые служат продвижению мирного процесса (...) Если такое предложение (участвовать в переговорах а Астане в качестве наблюдателя - ИФ) поступит официально, оно получит положительный отклик", - сказал дипломат.

Он отметил, что Россия и Китай успешно взаимодействуют по сирийскому вопросу и Пекин готов продолжать диалог на различных площадках: как в Москве, так и в Женеве или Нью-Йорке (на площадках ООН). Спецпосланник добавил, что об интенсивности контактов между РФ и Китаем по сирийскому урегулированию свидетельствует и тот факт, что это его третий визит в Москву за год.