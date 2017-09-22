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Внешняя политика 22.09.2017 11:31

Азербайджан и Колумбия будут продвигать спорт и культуру по линии МИД

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Колумбии подписали "Декларацию о поощрении спорта и культуры между министерствами иностранных дел".

Документ подписан в Нью-Йорке на полях 72-ой Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Декларацию подписали главы МИД Эльмар Мамедъяров и Мария Анхела Ольгин.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОЛУМБИЯ, МИД, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]