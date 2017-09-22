Азербайджан и Колумбия будут продвигать спорт и культуру по линии МИД

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Колумбии подписали "Декларацию о поощрении спорта и культуры между министерствами иностранных дел".

Документ подписан в Нью-Йорке на полях 72-ой Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Декларацию подписали главы МИД Эльмар Мамедъяров и Мария Анхела Ольгин.

А.Азизов