Баку ведет работу по возвращению граждан Азербайджана, задержанных в ходе контртеррористической операции в Ираке - дипломат

Азербайджанские дипломаты ведут в Багдаде интенсивную работу для возвращения на Родину граждан Азербайджана, задержанных в Ираке в ходе контртеррористической операции против террористической организации «Исламское государство» (ИГ), заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" временный поверенный в делах республики в Ираке Рамиз Гафаров.
Ранее СМИ распространили видеоролик, в котором были запечатлены дети азербайджанских боевиков, содержащиеся в одном из приютов Ирака. По данным СМИ, родители этих детей были убиты или взяты в плен в ходе операции против ИГ на территории Ирака.
«На данный момент идет интенсивная работа с МИД и другими соответствующими государственными структурами Ирака по скорейшему возвращению граждан Азербайджана на Родину. Также по данному мы находимся в тесном контакте с международными организациями, Красным крестом и Красным полумесяцем», - заявил Р.Гафаров.
«Есть и другие каналы, по которым пытаемся установить количественный состав наших граждан», - добавил он.
По словам дипломата, задержанные в ходе контртеррористической операции азербайджанские граждане содержатся в районе города Мосул. «Говорить о цифрах еще рано. Работа продолжается, и вся необходимая информация о судьбе граждан Азербайджана передается в МИД. В первую очередь, необходимо идентифицировать личность этих людей, что требует времени и усилий», - отметил Р.Гафаров.
Между тем, источник в Службе госбезопасности (СГБ) сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что структура также участвует в работе по возвращению граждан Азербайджана на Родину, в частности детей.
«Мы ведем работу с соответствующими структурами по данному вопросу. Но вплотную работой возвращения наших граждан на Родину занимается Консульское управление МИД Азербайджана», - отметил собеседник агентства.
Ранее в пятницу источник в СГБ Азербайджана сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что с начала боевых действий на Ближнем Востоке в рядах незаконных вооруженных формирований и террористических организаций действовали порядка 900 граждан Азербайджана, большинство из которых были убиты в ходе контртеррористических операций.
Кроме того, заместитель начальника СГБ Азербайджана генерал-майор Ильгар Мусаев заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что 82 человека, примкнувших к террористическим организациям, были привлечены к ответственности после возвращения в Азербайджан. Еще 151 человек за участие в боевых действиях в составе террористических организаций были лишены азербайджанского гражданства согласно закону «О гражданстве».
Ф.Исазаде
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