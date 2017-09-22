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Дальнее зарубежье 22.09.2017 19:29

ЦИК РФ не планирует посылать наблюдателей на выборы в Германию

Представители Центризбиркома России не поедут в Германию наблюдателями за выборами в Бундестаг, сообщил "Интерфаксу" в пятницу член ЦИК Василий Лихачев в пятницу.

"На сегодняшний день законодательство Германии не предусматривает института международного наблюдения. Каких-либо официальных приглашений от германской стороны мы не получали, поэтому наших представителей там не будет", - сказал В.Лихачев.

Он отметил, что мониторинг ситуации будет осуществляться по дипломатическим каналам.

"Российское посольство в Берлине и генеральное консульство в Бонне будут анализировать СМИ и изучать общую обстановку в рамках Венской конвенции о дипломатических отношений 1961 года", - пояснил В.Лихачев.

Вместе с тем, он уточнил, что 24 октября по личному приглашению посла Германии в России будет находиться в немецком посольстве, где при помощи видеоконференций присутствующим будет продемонстрирована финальная стадия выборов.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер ФРГ.

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Тэги: РОССИЯ, ЦИК, ГЕРМАНИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]