ЦИК РФ не планирует посылать наблюдателей на выборы в Германию

Представители Центризбиркома России не поедут в Германию наблюдателями за выборами в Бундестаг, сообщил "Интерфаксу" в пятницу член ЦИК Василий Лихачев в пятницу.
"На сегодняшний день законодательство Германии не предусматривает института международного наблюдения. Каких-либо официальных приглашений от германской стороны мы не получали, поэтому наших представителей там не будет", - сказал В.Лихачев.
Он отметил, что мониторинг ситуации будет осуществляться по дипломатическим каналам.
"Российское посольство в Берлине и генеральное консульство в Бонне будут анализировать СМИ и изучать общую обстановку в рамках Венской конвенции о дипломатических отношений 1961 года", - пояснил В.Лихачев.
Вместе с тем, он уточнил, что 24 октября по личному приглашению посла Германии в России будет находиться в немецком посольстве, где при помощи видеоконференций присутствующим будет продемонстрирована финальная стадия выборов.
Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер ФРГ.
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