Премьер РФ исключил Никиту Михалкова из попечительского совета Фонда кино

Правительство РФ решило исключить кинорежиссера Никиты Михалкова из состава попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Постановление "О внесении изменения в состав попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии" подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Министерство культуры РФ 18 сентября отправило в правительство официальное письмо о выходе режиссера Никиты Михалкова из попечительского совета Фонда кино. Будет ли назначен новый кандидат на его место, решит кабинет министров, сообщил во вторник "Интерфаксу" глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.

"Мы в понедельник, 18 сентября, отправили письмо в правительство о выходе Никиты Сергеевича из попечительского совета Фонда кино по его личному заявлению. Министерство не предлагало новых кандидатур на его место", - сказал В.Тельнов.

Он пояснил, что теперь правительство должно подписать документ.

"Я думаю, что пока не будет кандидатур на его (Н.Михалкова - ИФ) место, думаю, так и останется. Министерство культуры не предложило, в свою очередь правительство может рекомендовать или назначить кандидатуру, поскольку Фонд подчиняется правительству", - подчеркнул чиновник.

23 августа глава Союза кинематографистов Н.Михалков заявил, что покидает попечительский совет Фонда кино из-за идеологических разногласий с его руководством. Режиссер пояснил, что принял решение после того, как увидел новый состав совета Фонда.

8 сентября он направил в попечительский совет заявление о своём выходе из его состава.

Новый состав Фонда, в который, помимо прочих, вошла пресс-секретарь премьера РФ Наталья Тимакова, был объявлен в апреле 2017 года.

В него также входят кинорежиссеры - Станислав Говорухин, Карен Шахназаров, Алексей Попогребский, первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский и гендиректор АО "Первый канал" Константин Эрнст, представители Минфина, Минкультуры и Минобразования.

Н.Тимакова после августовского заявления Н.Михалкова выразила сожаление в связи с его выходом из состава попечительского совета Фонда кино, а также в связи с тем, что он отсутствовал на состоявшихся трех заседаниях совета.

Цель Фонда кино - поддержка отечественной кинематографии, в том числе и финансовой, повышение её конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризации национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.

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