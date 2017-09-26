Себестоимость нефтедобычи с месторождений SOCAR в 2016г увеличилась на 3,2%

Себестоимость добычи нефти на месторождениях компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2016 году увеличилась на 3,2% по сравнению с показателем 2015 года - до 97,81 манат за тонну, отмечается в отчете о деятельности SOCAR за 2016 год.
В структуре себестоимости одной тонны нефти доля заработной платы составила 15,5%, отчислений на социальное страхование – 3,2%, амортизационных отчислений – 17,5%, расходов на материалы – 3,3%, расходов на ремонтные услуги – 7,1%, расходов на технические услуги – 4,7%, налога на недра – 9,9%, транспортных расходов – 17% и прочее.
По данным отчета, в 2016 году добыча нефти по производственному объединению «Азнефть» (структура SOCAR по добыче нефти и газа – ИФ) составила 6 млн 234,8 тыс. тонн, что на 8% ниже показателя 2015 года.
А.Азизов
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