Бакинской школе №8 присвоено имя генерал-лейтенанта Керимова

Средняя бакинская общеобразовательная школа №8 будет носить имя председателя Государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых кораблей СССР, генерал-лейтенанта Керима Керимова, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.
«Средней общеобразовательной школе №8 присвоено имя генерал-лейтенанта Керима Керимова, внесшего неоценимый вклад в развитие космонавтики», - отмечается в постановлении правительства.
Инициатором присвоения школе №8 имени К.Керимова является Министерство образования.
Азербайджанский и советский ученый-инженер, один из основателей советской космической программы, генерал-лейтенант артиллерии К.Керимов в 1966-1991 гг. возглавлял Государственной комиссии по лётным испытаниям пилотируемых кораблей СССР.
Р.Бабаев
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