Бакинской школе №8 присвоено имя генерал-лейтенанта Керимова

Средняя бакинская общеобразовательная школа №8 будет носить имя председателя Государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых кораблей СССР, генерал-лейтенанта Керима Керимова, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

«Средней общеобразовательной школе №8 присвоено имя генерал-лейтенанта Керима Керимова, внесшего неоценимый вклад в развитие космонавтики», - отмечается в постановлении правительства.

Инициатором присвоения школе №8 имени К.Керимова является Министерство образования.

Азербайджанский и советский ученый-инженер, один из основателей советской космической программы, генерал-лейтенант артиллерии К.Керимов в 1966-1991 гг. возглавлял Государственной комиссии по лётным испытаниям пилотируемых кораблей СССР.

Р.Бабаев