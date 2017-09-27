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Наука и образование 27.09.2017 16:13

Бакинской школе №8 присвоено имя генерал-лейтенанта Керимова

Средняя бакинская общеобразовательная школа №8 будет носить имя председателя Государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых кораблей СССР, генерал-лейтенанта Керима Керимова, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

«Средней общеобразовательной школе №8 присвоено имя генерал-лейтенанта Керима Керимова, внесшего неоценимый вклад в развитие космонавтики», - отмечается в постановлении правительства.

Инициатором присвоения школе №8 имени К.Керимова является Министерство образования.

Азербайджанский и советский ученый-инженер, один из основателей советской космической программы, генерал-лейтенант артиллерии К.Керимов в 1966-1991 гг. возглавлял Государственной комиссии по лётным испытаниям пилотируемых кораблей СССР.

Р.Бабаев

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Тэги: ШКОЛА, КЕРИМОВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]