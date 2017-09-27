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Это интересно 27.09.2017 17:35

В Дубае испытали первое в мире беспилотное летающее такси

Власти Дубая успешно испытали первое в мире беспилотное летающее такси, сообщает издание Gulf News.

В рамках испытаний аппарат, спроектированный и построенный германской компанией Volocopter, взлетел с площадки около парка Джумейра-Бич, поднялся в воздух на высоту около 200 метров, полетал в течение 5 минут и совершил мягкую посадку в точке вылета.

Правительство Дубая отмечает, что такое воздушное транспортного средство гораздо меньше вертолета, производит меньше шума и не так вредно для окружающей среды. Его планируется использовать для открытия первой в мире службы летающих такси.

Высота аппарата составляет порядка 2 метров, полет происходит за счет обода диаметром 6,7 метра, на котором закреплено 18 пропеллеров, вращающихся от электромотора. Он способен находиться в воздухе около 30 минут без подзарядки и развивать скорость до 60 км/ч.

Между тем указанный выше аппарат не является единственным в своем роде. Например, особое подразделение в составе Airbus разрабатывает собственное беспилотное такси и рассчитывает протестировать его в Орегоне уже в этом году.

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Тэги: ОАЭ, ТАКСИ, ДРОН, ИСПЫТАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]