Ожерелье с подвеской из бриллианта в 163,41 карата выставят на аукционе в Женеве

Крупнейший в аукционной истории беспорочный бриллиант цвета категории D с эстимейтом около $30 млн выставят на торгах Christie`s в Женеве в ноябре, сообщили "Интерфаксу" в аукционном доме
"В рамках проекта Art of de GRISOGONO на продажу будут выставляться самые выдающиеся ювелирные украшения в аукционной истории. В частности, топ-лотом предстоящего сезона ювелирных торгов Christie`s в Женеве станет уникальное ожерелье от de GRISOGONO с подвеской из бриллианта весом 163,41 карата (беспорочный камень, цвет категории D, чистота категории IIA)", - рассказали "Интерфаксу" в аукционном доме в четверг.
Там отметили, что эстимейт лота - около $30 млн. Бриллиант был создан из камня, изначальный вес которого составлял 404 карата, добытого на месторождении Луло в Анголе в начале февраля 2016 года.
На торгах представят асимметричное колье с бриллиантом весом 163,41 карата в качестве центрального элемента, чью уникальность подчеркивают изумруды и бриллианты изумрудной огранки.
Отмечается, что на создание этого украшения ушло 1,7 тыс. часов работы коллектива из 14 мастеров.
Перед тем, как это ожерелье будет выставлено на вечерний аукцион Christie`s "Выдающиеся украшения" 14 ноября в Женеве, оно станет экспонатом предаукционного выставочного турне, которое будут проходить в Гонконге, Лондоне, Дубае, Нью-Йорке и Женеве.
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