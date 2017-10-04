Россия считает возможным продление сделки ОПЕК+ до конца 2018 г

Президент России Владимир Путин считает возможным продление действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца 2018 года с текущего срока окончания в марте 2018 года.
"То, что мы сделали с ОПЕК, идет на пользу всей мировой экономике", - сказал он, выступая на Российской энергетической неделе в Москве.
"Я этого не исключаю (продление сделки - ИФ) . Но мы будем смотреть по ситуации на конец марта. Я думаю, что это возможно", - сказал он.
"Если говорить о том, до какого срока, то как минимум до конца 2018 года", - отметил президент.
В Брюсселе ждут успешного завершения переговоров с Азербайджаном по соглашению о стратегическом партнерстве
МИД Турции призвал своих граждан воздержаться от поездок на оккупированные территории Азербайджана
Президент Алиев рассказал делегации ЕС об этнической чистке, совершенной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана
Силы МЧС эвакуировали ночью 25 человек в Баку в связи с интенсивными ливнями
В Киеве установят памятник Муслиму Магомаеву
Спасатели МЧС эвакуировали 7 жителей села в Лянкяранском районе, затопленного в результате ливней
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство Гобустана
Президент Алиев запустил реконструированную систему снабжения питьевой воды города Шамахы
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Дюбоше, Франк и Хендерсон
ЕС подаст в суд на Ирландию за промедление со взысканием 13 млрд евро налогов с Apple
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку состоялся концерт молодых исполнителей, посвященный Международному дню музыки
В Бакинском европейском лицее состоялся открытый урок, посвященный 160-летию русского ученого Константина Циолковского
В Баку прошли педагогические чтения, посвященные 200-летию русского писателя Алексея Толстого
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»