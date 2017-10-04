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ТЭК 04.10.2017 15:08

Россия считает возможным продление сделки ОПЕК+ до конца 2018 г

Президент России Владимир Путин считает возможным продление действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца 2018 года с текущего срока окончания в марте 2018 года.

"То, что мы сделали с ОПЕК, идет на пользу всей мировой экономике", - сказал он, выступая на Российской энергетической неделе в Москве.

"Я этого не исключаю (продление сделки - ИФ) . Но мы будем смотреть по ситуации на конец марта. Я думаю, что это возможно", - сказал он.

"Если говорить о том, до какого срока, то как минимум до конца 2018 года", - отметил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]