Россия считает возможным продление сделки ОПЕК+ до конца 2018 г

Президент России Владимир Путин считает возможным продление действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца 2018 года с текущего срока окончания в марте 2018 года.

"То, что мы сделали с ОПЕК, идет на пользу всей мировой экономике", - сказал он, выступая на Российской энергетической неделе в Москве.

"Я этого не исключаю (продление сделки - ИФ) . Но мы будем смотреть по ситуации на конец марта. Я думаю, что это возможно", - сказал он.

"Если говорить о том, до какого срока, то как минимум до конца 2018 года", - отметил президент.