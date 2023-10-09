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ТЭК 09.10.2023 14:44

ОПЕК: РФ снизит добычу ЖУВ к 2028г до 10,1 млн б/с, нарастит к 2035г до 10,7 млн б/с

Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) в России в 2028 году составит 10,1 млн б/с, что на 0,9 млн б/с меньше результата 2022 года, однако после начнется восстановление за счет ввода крупных проектов, которые компенсируют снижение производства на зрелых месторождениях, пишут аналитики ОПЕК в своем ежегодном обзоре.

По оценке ОПЕК, до 2030 года в РФ ожидается постепенное снижение добычи нефти и конденсата: к 2025 году - до 10,2 млн б/с, к 2027-му - до 10,1 млн б/с. Восстановление начнется в 2030 году, когда аналитики прогнозируют производство ЖУВ в РФ на уровне 10,3 млн б/с. К 2035-му показатель увеличится до 10,7 млн б/с и будет стабилен на этом уровне в течение пяти лет.

Аналитики ОПЕК подчеркивают, что существенное снижение добычи нефти и конденсата на зрелых месторождениях будет в значительной мере компенсировано за счет ввода новых проектов, прежде всего, "Восток Ойл".

"Экспорт нефти с проекта "Восток Ойл" составит 600 тыс. б/с, начиная с 2024 года, и увеличится до 2 млн б/с к 2030 году, в основном по Северному морскому пути", - говорится в отчете со ссылкой на данные российского правительства.

В 2045 году в России ожидается добыча ЖУВ на уровне 10,5 млн б/с.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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