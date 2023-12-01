Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0191 GBR   2.1489 TRY   0.0588

Цена на нефть

30.11 $/bbl +/- WTI 75.96 -1.90 Brent 80.86 -2.02

ТЭК 01.12.2023 15:25

В Кремле заявляют о заинтересованности России продолжать работу в формате ОПЕК+

Россия заинтересована в продолжении работы в формате ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Организация продолжает работу. Она вносит вклад в дело стабилизации энергетических рынков, в создание условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне. Это очень важно для всех и Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате. Что она и делает", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, РАБОТА


Похожие новости


Путин уверен, что координация в рамках ОПЕК+ продолжится - это нужно для стабильности мирового рынка ОПЕК: РФ снизит добычу ЖУВ к 2028г до 10,1 млн б/с, нарастит к 2035г до 10,7 млн б/с Экспорт нефти в мае по БТД увеличился на 4% - ОПЕК Путин: добровольное сокращение добычи нефти РФ направлено на поддержание ценовой конъюнктуры на мировом рынке в диалоге с ОПЕК+ В Кремле заявили, что решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти принято в интересах мировой энергетики и поддержания цен В Кремле заявили, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США Ряд участников ОПЕК изучают идею приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+ Новак: нефтерынок восстанавливается, но все еще под давлением, запасы растут Новак: план ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи адекватен спросу, сильных локдаунов не ожидается Песков: работа по сделке ОПЕК+ будет продолжаться до достижения консенсуса

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az