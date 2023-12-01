В Кремле заявляют о заинтересованности России продолжать работу в формате ОПЕК+

Россия заинтересована в продолжении работы в формате ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Организация продолжает работу. Она вносит вклад в дело стабилизации энергетических рынков, в создание условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне. Это очень важно для всех и Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате. Что она и делает", - сказал Песков журналистам в пятницу.
Баку готов к продолжению переговоров с Ереваном о мире, основанному на территориальной целостности и суверенитете – Гафарова
Глава МИД Азербайджана возложил на Армению ответственность за отъезд армян из Карабаха
Алиев отмечает наличие хороших возможностей для углубления сотрудничества с Румынией
Международный туризм в 2023 году достигнет почти 90% от допандемийного уровня - UNWTO
На капремонт больницы в Гяндже потратят почти 1 млн манатов
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Генсек ООН опечален возобновлением боевых действий в секторе Газа
Столтенберг надеется, что НАТО сможет перейти на «зеленые» энергоресурсы, не утратив боеспособность
Российские ведомства до конца 2023г должны подготовить план научно-технического сотрудничества в нефтегазе с Пакистаном
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Бакинской высшей школе нефти отметили 100-летие Университета культуры и искусств
AZAL представляет скидочные билеты на авиарейсы в Прагу из Баку
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире