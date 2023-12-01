В Кремле заявляют о заинтересованности России продолжать работу в формате ОПЕК+

Россия заинтересована в продолжении работы в формате ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Организация продолжает работу. Она вносит вклад в дело стабилизации энергетических рынков, в создание условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне. Это очень важно для всех и Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате. Что она и делает", - сказал Песков журналистам в пятницу.