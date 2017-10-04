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Происшествия 04.10.2017 16:04

Силы МЧС эвакуировали ночью 25 человек в Баку в связи с интенсивными ливнями

Силы МЧС Азербайджана в ночь на среду эвакуировали в Бинагадинском районе Баку 25 человек в связи с ливневыми дождями, сообщает пресс-служба Министерства.

«В ночь на 4 октября силы МЧС Азербайджана эвакуировали 25 жителей Бинагадинского района Баку, чьи дворовые участки были затоплены в связи с интенсивными ливнями», - говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что наблюдаемые в последние дни продолжительные ливневые дожди вызвали в Баку и Апшеронском районе затопление частных домов и дворовых участков, других объектов и прилегающих к ним участков, в связи с чем участились обращения граждан на «горячую линию 112».

«В настоящее время 70 человек личного состава и 17 единиц техники МЧС продолжают работы по откачке воды в Бинагадинском и Сабунчинском районах столицы и Апшеронском районе», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: ЛИВНИ, ЭВАКУАЦИЯ, МЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]