Силы МЧС эвакуировали ночью 25 человек в Баку в связи с интенсивными ливнями

Силы МЧС Азербайджана в ночь на среду эвакуировали в Бинагадинском районе Баку 25 человек в связи с ливневыми дождями, сообщает пресс-служба Министерства.

«В ночь на 4 октября силы МЧС Азербайджана эвакуировали 25 жителей Бинагадинского района Баку, чьи дворовые участки были затоплены в связи с интенсивными ливнями», - говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что наблюдаемые в последние дни продолжительные ливневые дожди вызвали в Баку и Апшеронском районе затопление частных домов и дворовых участков, других объектов и прилегающих к ним участков, в связи с чем участились обращения граждан на «горячую линию 112».

«В настоящее время 70 человек личного состава и 17 единиц техники МЧС продолжают работы по откачке воды в Бинагадинском и Сабунчинском районах столицы и Апшеронском районе», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев