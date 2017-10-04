Трамп уверен, что ряд американских СМИ будут продолжать необъективно освещать его деятельность

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских СМИ, которые, по его мнению, публикуют не соответствующие действительности новости, никогда не будут объективно освещать его деятельность на посту главы государства.

"Вау, как много сегодня фейковых новостей. Не важно, что я делаю или что я говорю, они все равно не будут правдиво об этом писать", - написал американский лидер в среду в своем "Твиттере".

"Публикующие фейковые новости СМИ вышли из-под контроля", - добавил он.