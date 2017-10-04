В Азербайджане суд приговорил бойцов ИГ к длительным срокам заключения

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к длительным срокам заключения граждан Азербайджана, воевавших в рядах террористической организации «Исламское государство» (ИГ) на территории Сирии, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в суде.

«Участвовавшие в боевых действиях на территории Сирии в составе незаконных вооруженных формирований Рашадат Гасымов и Афиг Гахраманов приговорены, соответственно к 11 и 10 годам лишения свободы», - отметили в суде.

Суд признал их виновными по статьям 12.1, 279.1 «Создание не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности вне пределов Азербайджана» и 283-1.3 «Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, унижение национального достоинства, а равно действия, направленные на ограничение прав граждан» Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно материалам уголовного дела, Р.Гасымов и А.Гахраманов участвовали в боевых действиях за рубежом в рядах ИГ. Они были задержаны в результате антитеррористических мероприятий, предпринятых Службой государственной безопасности Азербайджана.

Р.Бабаев