Азеригаз за 9 месяцев газифицировал более 300 многоэтажных новостроек

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-сентябре газифицировало 307 многоэтажных жилых зданий, говорится в сообщении SOCAR.

«Таким образом, газ подается в 13,249 тыс. квартир в этих многоэтажных зданиях», - отмечается в сообщении.

В 2016 году ПО «Азеригаз» газифицировало 397 многоэтажных жилых зданий.

Н.Аббасова