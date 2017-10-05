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Социум 05.10.2017 15:29

Азеригаз за 9 месяцев газифицировал более 300 многоэтажных новостроек

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-сентябре газифицировало 307 многоэтажных жилых зданий, говорится в сообщении SOCAR.

«Таким образом, газ подается в 13,249 тыс. квартир в этих многоэтажных зданиях», - отмечается в сообщении.

В 2016 году ПО «Азеригаз» газифицировало 397 многоэтажных жилых зданий.

Н.Аббасова

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Тэги: НОВОСТРОЙКИ, ГАЗИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]