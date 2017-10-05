Азеригаз за 9 месяцев газифицировал более 300 многоэтажных новостроек

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-сентябре газифицировало 307 многоэтажных жилых зданий, говорится в сообщении SOCAR.
«Таким образом, газ подается в 13,249 тыс. квартир в этих многоэтажных зданиях», - отмечается в сообщении.
В 2016 году ПО «Азеригаз» газифицировало 397 многоэтажных жилых зданий.
Н.Аббасова
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