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Происшествия 06.10.2017 07:56

Жертвами ДТП под Владимиром стали 19 человек - медики

19 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области, сообщил директор департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин.

"34 человека, оставшихся в живых, размещены в пунктах временного проживания в доме культуры в Покрове", - уточнил А.Кирюхин.

Кроме того, по его словам, пять человек было госпитализировано в Петушинскую РБЦ.

"Двое мужчин и двое детей находятся в реанимации, еще один мужчина проходит лечение в отделении травм", - сказал собеседник агентства.

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Тэги: ВЛАДИМИР, ЖЕРТВЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]