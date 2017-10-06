Жертвами ДТП под Владимиром стали 19 человек - медики

19 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области, сообщил директор департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин.

"34 человека, оставшихся в живых, размещены в пунктах временного проживания в доме культуры в Покрове", - уточнил А.Кирюхин.

Кроме того, по его словам, пять человек было госпитализировано в Петушинскую РБЦ.

"Двое мужчин и двое детей находятся в реанимации, еще один мужчина проходит лечение в отделении травм", - сказал собеседник агентства.