Жертвами ДТП под Владимиром стали 19 человек - медики

19 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области, сообщил директор департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин.
"34 человека, оставшихся в живых, размещены в пунктах временного проживания в доме культуры в Покрове", - уточнил А.Кирюхин.
Кроме того, по его словам, пять человек было госпитализировано в Петушинскую РБЦ.
"Двое мужчин и двое детей находятся в реанимации, еще один мужчина проходит лечение в отделении травм", - сказал собеседник агентства.
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