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Дальнее зарубежье 09.10.2017 14:02

Ряд производителей пива в Германии намерены повысить цены в 2018 году

Ряд пивных компаний Германии намерены в 2018 году повысить цены на пиво в бутылках, сообщило агентство dpa со ссылкой на собственный опрос производителей.

В частности, компания Krombacher, лидер рынка по производству пильзнера, планирует повысить стоимость своей продукции к марту.

Компания Radeberger намерена сделать это к февралю, причем подорожание затронет как пиво в бутылках, так и в пятилитровых бочонках и распространится на марки собственного разлива Radeberger Pilsner, Berliner Kindl, Berliner Burgerbrau, Ur-Krostitzer, Stuttgarter Hofbrau, Altenmunster Brauer, Allgauer Buble и импортные Jever, Guinness и Kilkenny.

Пивоварня Bitburger повысит цены на весь ассортимент своих марок к середине января следующего года.

Подорожание связано с увеличением производственных расходов, отмечает Deutsche Welle.

По мнению экспертов, в ближайшее время об увеличении цен могут заявить и другие пивные компании. Например, Veltins планирует в течение месяца принять решение о стоимости своей продукции в 2018 году.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПИВО, ЦЕНЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]