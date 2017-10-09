Ряд производителей пива в Германии намерены повысить цены в 2018 году

Ряд пивных компаний Германии намерены в 2018 году повысить цены на пиво в бутылках, сообщило агентство dpa со ссылкой на собственный опрос производителей.
В частности, компания Krombacher, лидер рынка по производству пильзнера, планирует повысить стоимость своей продукции к марту.
Компания Radeberger намерена сделать это к февралю, причем подорожание затронет как пиво в бутылках, так и в пятилитровых бочонках и распространится на марки собственного разлива Radeberger Pilsner, Berliner Kindl, Berliner Burgerbrau, Ur-Krostitzer, Stuttgarter Hofbrau, Altenmunster Brauer, Allgauer Buble и импортные Jever, Guinness и Kilkenny.
Пивоварня Bitburger повысит цены на весь ассортимент своих марок к середине января следующего года.
Подорожание связано с увеличением производственных расходов, отмечает Deutsche Welle.
По мнению экспертов, в ближайшее время об увеличении цен могут заявить и другие пивные компании. Например, Veltins планирует в течение месяца принять решение о стоимости своей продукции в 2018 году.
Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров по Карабаху - Алиев
Министр обороны Азербайджана отмечает высокое качество вооружения и техники белорусского производства
ВТС Белоруссии и Азербайджана не нарушает международных соглашений - Лукашенко
Бизнес-форум Азербайджан – страны Персидского залива пройдет в Баку на следующей неделе
Statoil открыла месторождение нефти с запасами 130 млн баррелей на британском шельфе
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 9 пострадали - МВД
В Азербайджане в ДТП с участием Mercedes и КАМАЗа погибли 3 человека - СМИ
Автобус с 44 пассажирами перевернулся на трассе в Хабаровском крае, есть пострадавший
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»