Валютные резервы Китая выросли в сентябре 8-й месяц подряд, до максимума с октября 2016г

Валютные резервы Китая в сентябре 2017 года увеличились по итогам восьмого месяца подряд.
Согласно данным Народного банка Китая (НБК), объем резервов повысился на $16,98 млрд по сравнению с августом - до $3,109 трлн, что является максимумом с октября 2016 года.
В августе валютные резервы КНР составили $3,92 трлн, увеличившись на $10,81 млрд.
Китайские власти ужесточили меры контроля движения капитала, стремясь остановить отток средств из страны, пишет MarketWatch. При этом укрепление юаня относительно доллара США в этом году сокращает необходимость использования средств из валютных резервов для поддержки курса нацвалюты, отмечают эксперты.
Ранее в этом месяце НБК отменил два правила, введенных ранее с целью сдерживания ослабления нацвалюты. Это показывает, что китайский ЦБ более не опасается снижения курса юаня, а скорее обеспокоен укреплением нацвалюты.
Валютные резервы Китая являются крупнейшими в мире. В период с 1980 года по 2016 год их размер составлял в среднем $890,75 млрд. Рекордного объема резервы достигли в июне 2014 года - почти $4 трлн, рекордный минимум был зафиксирован в декабре 1980 года - $2,26 млрд.
В январе 2017 года объем резервов в КНР опускался ниже $3 трлн впервые за шесть лет.
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